Sánchez cuestiona las medidas contra Begoña Gómez el mismo día en el que entrega su pasaporte

Madrid, 24 de junio de 2026. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, deberá entregar este miércoles su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla por orden del juez Juan Carlos Peinado, entre otras medidas como la prohibición de salid de España y la imposición de comparecencias periódicas ante la Justicia. Unas imposiciones que según Pedro Sánchez "sobrepasan los límites de lo razonable". Así lo ha afirmado en su comparecencia en el Congreso, donde también ha salido en defensa de su mujer en relación con otra de las líneas de investigación, la referida al software desarrollado en la Universidad Complutense. (Fuente: Europa Press, Congreso)