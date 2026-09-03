Sánchez defiende no disponer de pruebas que señalen a Marruecos y niega recibir avisos

Madrid, 3 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados este jueves para dar explicaciones sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta. En el hemiciclo, Sánchez ha defendido que el Gobierno no dispone de pruebas concluyentes que permitan atribuir a Marruecos la organización de la entrada masiva en la ciudad. Sin embargo, ha asegurado que de haberlas, no se dudará en actuar con "contundencia". Además, ha negado que el Ejecutivo recibiera en los días previos a la crisis alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la llegada de migrantes. (Fuente: Congreso/EBS/Europa Press)