Sánchez descarta la implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Madrid, 31 de agosto de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Cadena Ser subraya que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis derivada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio. Además, niega que haya "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional. (Fuente: Cadena Ser / europa press/la moncloa/ congreso/ced) El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.