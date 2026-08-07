Sánchez despacha con sus ministros por videoconferencia para analizar la situación de Ceuta

Ceuta, 7 de agosto de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes por videoconferencia una reunión de coordinación con cuatro de sus ministros y el 'número dos' de Exteriores para analizar la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de la pasada semana desde Marruecos y para estudiar posibles medidas que permitan agilizar la vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma. Asimismo, España ha dado un 'ultimátum' a Italia de 3 días para levantar la suspensión del 'espacio Schengen' impuesta tras la crisis migratoria a sus viajeros, asegurando que sino habrá "medidas proporcionales" El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Comisión Europea/Meloni/Europa Press)