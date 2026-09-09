Sánchez dice que el aviso del CNI para informar sobre Ceuta no reflejó la "escala" de la crisis

Ceuta, 9 de septiembre de 2026. Tras la desclasificación de documentos por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta, desde el Ejecutivo, Pedro Sánchez ha señalado que nadie podía anticipar la magnitud de la crisis migratoria y ha defendido los recursos empleados para solucionar la crisis. En rueda de prensa este miércoles, el delegado de Gobierno en Ceuta ha asegurado que no tuvo conocimiento del aviso del CNI. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / RTVCE)