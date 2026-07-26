Sánchez dice que la noche ha sido "positiva" en incendios de Ávila y Madrid pero pide prudencia

Madrid, 26 de julio de 2026. Continúan sin descanso los trabajos de los equipos de extinción de incendios para tratar de controlar los fuegos que afectan a la provincia de Ávila y a la Sierra Oeste de Madrid y que han dejado miles de hectáreas quemadas y han obligado al desalojo de numerosos municipios. En la mañana de este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, en Ávila, desde donde se organizan los operativos para luchar contra el fuego iniciado en Burgohondo el pasado miércoles. Desde allí, Sánchez ha señalado que la evolución de los incendios en las últimas horas ha sido positiva pero ha pedido prudencia. (Fuente: Europa Press/La Moncloa/UME/Emergencias Madrid)