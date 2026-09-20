Publicado 20/09/2026 15:34:34 +02:00CET

Sánchez y Feijóo cruzan reproches en Cataluña ante el horizonte electoral de 2027

Barcelona, 20 de septiembre de 2026. Cataluña se ha convertido este domingo en el escenario de un pulso político con la mirada puesta en 2027. A pocos kilómetros de distancia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han medido fuerzas ante sus respectivos públicos y han empezado a marcar territorio para la carrera electoral. Y la inmigración ha sido uno de los principales puntos de choque. Feijóo ha defendido una política migratoria "ordenada" y abierta a quienes lleguen a España a trabajar y cumplir las normas. Pero para quienes vengan a saltarse la ley, avisa: "España estará cerrada a cal y canto". Un discurso que llega con la crisis de Ceuta todavía en el centro de la actualidad. Sánchez, desde Gavà, ha respondido cargando contra PP y Vox por su posición ante la crisis migratoria. (Fuente: Europa Press, PP, PSOE)