Sánchez garantiza "contundencia" si se verifica que Marruecos gestó la entrada en Ceuta

Madrid, 3 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que sigue sin disponer de pruebas que demuestren que la "avalancha" de migrantes que se produjo a finales de julio en Ceuta fue planificada o ejecutada por Marruecos, pero ha asegurado que de haberlas no se dudará en actuar "con contundencia". Lo que sí ha confirmado, como insinuó la pasada semana el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es que se convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto. (Fuente: Congreso)