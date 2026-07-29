Sánchez justifica el indulto "parcial" a Borrás y niega que busque el apoyo de Junts a los PGE

Palma, 29 de julio de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el indulto a la expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borràs, rechazando que esta decisión tenga como objetivo ganarse el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido ha hecho hincapié en que el indulto es "parcial" y considera que va en línea con la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que veía "excesiva" la condena. (Fuente: La Moncloa)