Sánchez lleva la crisis de Ceuta a la ONU y pide "no convertir al migrante en enemigo"

Nueva York, 24 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto el foco en Ceuta desde la tribuna de Naciones Unidas. El presidente habla de una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años y señala a tres factores. "La desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años", ha señalado. Y ante una situación que califica de difícil, el presidente advierte de la tentación de buscar atajos y ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad". Una vía que, asegura, España y Ceuta no van a tomar. "España no elige el camino más fácil, sino el más justo", ha señalado. (Fuente: Moncloa)