Sánchez muestra sintonía con Mamdani en Nueva York y defiende que sus políticas "funcionan"

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, en el marco de la participación de Sánchez en la Asamblea General de la ONU que comenzó el pasado martes. En un encuentro mantenido en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde neoyorquino, Pedro Sánchez ha sacado pecho de las políticas económicas y migratorias que ha desplegado en los ocho años que lleva en La Moncloa. (Fuente: La Moncloa / NYC Mayor's Office)