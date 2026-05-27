Sánchez ofrece su "total colaboración" con la justicia y muestra su "apoyo" a Zapatero

El Vaticano, 27 de mayo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV en El Vaticano, con motivo de su visita oficial a Roma y a pocos días de la visita del Pontífice a nuestro país. Tras la reunión, Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha respondido por todas las cuestiones de actualidad que afectan a su Gobierno y a su partido. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / Senado / Vatican News)