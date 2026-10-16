Sánchez, PP y Compromís reaccionan a la dimisión de Montse Mínguez

Madrid, 16 de octubre de 2026. Las reacciones políticas no se han hecho esperar después de la dimisión de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, dando a entender su renuncia a repetir como diputada del Congreso. El primero ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha señalado que "la política algunas veces maltrata a buenas personas y el caso de Montse es uno de ellos". También han reaccionado el Partido Popular y Compromís. (Fuente: PSOE/PP/Congreso/Europa Press)