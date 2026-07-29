Sánchez propone a la Comisión Europea crear un centro de lucha contra los incendios en Mallorca

Palma, 29 de julio de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para proponerle que el nuevo centro de lucha contra los incendios del Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca. Lo ha anunciado en la comparecencia posterior al tradicional despacho de verano que la tarde de este miércoles, durante cerca de dos horas, ha mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina de Palma. (Fuente: La Moncloa)