Sanidad culmina la implantación del servicio de transfusión sanguínea aérea en toda Andalucía

Sevilla, 8 de julio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que la Junta ha culminado el proceso de implantación del servicio de transfusión sanguínea aérea en toda Andalucía. Durante la presentación en el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla del denominado Proyecto de Transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias (TREX), Antonio Sanz ha anunciado que "todos los helicópteros medicalizados del 061 podrán ya tratar a pacientes sangrantes en situación de riesgo vital".