Sanidad impulsará que el aborto farmacológico pueda realizarse en Atención Primaria

Madrid, 28 de septiembre de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. "Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'. (Fuente: Ministerio de Sanidad)