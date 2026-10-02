Sanidad inmuniza a 16.941 bebés contra bronquiolitis en diez días, un 14,5% más que en 2025

Sevilla, 2 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este viernes que se ha conseguido inmunizar a 16.941 bebés en Andalucía con la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias, en los primeros diez de la campaña de inmunización de niños menores de 6 meses. Al respecto, ha indicado que este dato de 16.941 bebés inmunizados supone un 14,5% más que en el mismo periodo de la campaña 25-26.