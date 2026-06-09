Sanidad prevé que 35.000 sanitarios soliciten carrera profesional sanitaria

Toledo, 9 de junio de 2026. La Consejería de Sanidad prevé que 35.000 sanitarios soliciten el procedimiento extraordinario de carrera profesional que se pretende abrir a mediados de junio. El 20 de abril, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los sindicatos firmaban la recuperación de la carrera profesional y se daba a conocer un nuevo modelo que se desarrollará a través de una nueva ley para garantizar y proteger el futuro de la carrera profesional sanitaria. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)