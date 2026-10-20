Sanidade eleva un 6% la inversión en Atención Primaria en 2027, hasta los 1.854 millones

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2026. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido este martes en el Parlamento de Galicia el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030, dotado con 320 millones de euros y que contempla crear 644 plazas estructurales. Los presupuestos de la Xunta para 2027 elevarán un 6,1% la inversión en este nivel asistencial, hasta los 1.854 millones de euros, y permitirán crear las primeras 136 plazas comprometidas. (Fuente: Xunta de Galicia)