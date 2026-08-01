Santander condena el crimen de Perines

Santander, 1 de agosto de 2026. La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este sábado una concentración de condena por el crimen de una mujer de 27 años, presuntamente apuñalada por su pareja, un hombre de 39 años que ha confesado la autoría, este viernes en un piso de la calle Perines, unos hechos que se investigan como un posible caso de violencia de género. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares han participado en el acto junto con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y otros representantes locales y regionales de todas las formaciones políticas, así como autoridades militares y vecinos, entre los que se encontraban representantes de la Asociación de Vecinos de Perines.