Santiago (Sumar) culpa al PP y Vox de las agresiones en Ceuta

Córdoba, 21 de septiembre de 2026. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha responsabilizado este lunes al PP y a Vox de las agresiones registradas en Ceuta, en concreto de la sufrida por la diputada ceutí Julia Ferreras y dos abogados, culpando también Santiago a dichos partidos del incremento de la crispación en la ciudad autónoma, pues "están impidiendo una solución al problema, la solución lógica y normal", por lo que ha propuesto el traslado a la península de todos los inmigrantes presentes en Ceuta, y no solo de los menores.