Sanz acusa a la ministra de Sanidad de "engañar" a médicos y afectar al sistema público

Granada, 15 de junio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "engañar" a los médicos que reclaman un Estatuto Marco propio y a los profesionales sanitarios que firmaron el acuerdo por el que ha salido adelante recientemente el marco regulatorio. Además, ha señalado directamente a la ministra como la causante de "destrozar" el sistema público al "no sentarse a dialogar" con los médicos, que este lunes están llamados a una quinta semana de huelga en 2026.