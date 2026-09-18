Sanz asegura nuevo Presupuesto para enero y justifica no sentarse junto a Moreno en Parlamento

Sevilla, 18 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este viernes que el pacto de gobierno alcanzado entre el PP-A y Vox para esta legislatura garantiza que la comunidad autónoma contará con un nuevo Presupuesto en vigor el próximo 1 de enero para el ejercicio de 2027, así como ha subrayado que se siente "muy cerca" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque ahora el vicepresidente segundo y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, se siente "en medio", entre ambos, en el Parlamento autonómico, algo que considera "lógico".