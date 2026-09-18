Sanz critica la actitud del PSOE en la Eurocámara sobre Ceuta: ¿A quién defiende Sánchez?

Sevilla, 18 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este viernes la actitud "irresponsable y preocupante" que, en su opinión, trasladó este pasado jueves el PSOE al votar en contra del informe que aprobó el pleno del Parlamento Europeo sobre la crisis en Ceuta desencadenada este verano tras la entrada masiva de miles de inmigrantes, y se ha preguntado "a quién defiende" el presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez.