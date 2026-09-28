Sanz defiende que se ha logrado "agilizar, garantizar y mejorar" los cribados de cáncer

Huelva, 28 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este lunes que, un año después de que se conocieran los fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama que generaron una crisis en la que llegó a dimitir la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, se ha podido "agilizar, garantizar y mejorar" el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza.