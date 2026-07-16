Sanz guarda "prudencia" sobre la sentencia del TJUE sobre la amnistía porque "no la conozco"

Sevilla, 16 de julio de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha optado este jueves por guardar "prudencia" sobre la sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), avalando la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión.