Sanz llevará el nuevo hospital a la Unidad Aceleradora de Proyectos para agilizarlo.

San Fernando (Cádiz), 19 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la semana que viene llevará al Consejo de Gobierno la incorporación del proyecto del nuevo hospital de Cádiz a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía "para agilizar toda su tramitación, coordinar la labor de todas las consejerías implicadas, así como del conjunto de restos de administraciones que tienen que intervenir en todo lo que es el procedimiento administrativo".