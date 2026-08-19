Sanz resalta la falta de incidencias graves en el Plan Venida y aboga por la prudencia

Almonte (Huelva), 19 de agosto de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este miércoles la normalidad y la ausencia de incidencias graves durante las primeras horas del Plan Venida, activado para prevenir riesgos y garantizar la seguridad durante el traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta Almonte (Huelva). Durante las próximas horas se esperan grandes concentraciones de personas tanto en la salida como a lo largo del camino y en la entrada en el municipio, por lo que ha pedido "prudencia".