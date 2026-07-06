Sanz señala que el incendio de Grazalema es "complejo" por viento e influencia topográfica

Grazalema (Cádiz), 6 de julio de 2026. El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el incendio declarado en el término municipal de Grazalema (Cádiz), concretamente en el Paraje El Alamillo, es "complejo" por viento e influencia topográfica. Asimismo, ha indicado que actualmente hay unas 109 personas desalojadas, 60 de ellas del Hotel Fuerte y el resto de alojamientos rurales y de casas diseminadas en la zona. En este sentido, ha apuntado que son desaolojos preventivos.