Sanz supervisa en Iturri la fabricación de las nuevas unidades móviles contra emergencias

Utrerra (Sevilla), 2 de octubre de 2026. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha visitado las instalaciones de la empresa Iturri en Utrera (Sevilla) para supervisar el avance en la producción de las ocho nuevas Unidades Móviles Andalucía (UA). Estos vehículos sustituirán y modernizarán a las Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT), que prestaban servicio desde el año 2010. La inversión realizada asciende a 1,5 millones de euros.