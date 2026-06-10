Sanz ve una evolución "bastante favorable" del incendio de Castillejos

Villanueva de los Castillejos (Huelva), 10 de junio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la evolución del incendio forestal declarado el lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos y que afecta también al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva) es "bastante favorable", pese a que el fuego ha calcinado ya unas 5.000 hectáreas. En las labores de extinción trabajan actualmente 512 efectivos, más de un centenar de vehículos y 28 medios aéreos, desplegados para garantizar la seguridad y evitar posibles reactivaciones.