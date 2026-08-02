Sare y Etxerat se movilizan en las playas por una Euskadi "sin presos" de ETA en cárceles

Bilbao, 2 de agosto de 2026. La red ciudadana Sare y la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, han vuelto a movilizarse en once playas vascas para alcanzar "la meta" de "una Euskal Herria sin reclusos" de la banda en las cárceles, una reclamación que volverá a las calles de Bilbao con la manifestación que tienen prevista para 9 de enero de 2027. Además, han apostado por "profundizar" en la aplicación de una política de penitenciaria ordinaria para que estos internos "recuperen la libertad", sobre todo "los 45 que todavía permanecen en régimen cerrado".