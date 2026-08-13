Save the Children advierte de riesgos psicológicos en menores tras el terremoto en Colombia

Madrid, 13 de agosto de 2026. El director de Programas Internacionales de Save The Children, Vicente Raimundo, ha alertado sobre la situación de vulnerabilidad de los niños afectados por el terremoto en Colombia y han identificado varios riesgos para los menores entre los que se encuentra el trauma psicológico que "muchas veces es algo que no se ve, porque no es como la sangre, ni se puede radiografiar, pero que produce cambios radicales de comportamiento". En este sentido ha recordado que hay niños que han quedado completamente "desamparados".