El SCT pide no circular este miércoles por Amposta (Tarragona) para evitar el colapso

Barcelona, 11 de agosto de 2026. El Servei Català de Trànsit (SCT) pedirá a los navegadores que no recomienden circular este miércoles por el interior de Amposta (Tarragona) a los conductores desplazados al sur de Catalunya para ver el eclipse para evitar el colapso del centro de la ciudad. "Los navegadores son malvados e irán dando opciones que nosotros no queremos que den", ha afirmado este martes el director del SCT, Ramon Lamiel, en una atención a los medios con motivo del dispositivo especial para el evento astronómico en la que también ha intervenido la jefa de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís.