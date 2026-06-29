La secretaria de Zapatero guarda silencio en el Senado entre reproches de PP y PSOE

Madrid, 29 de junio de 2026. Silencio ante la comisión del Senado. La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar investigada en el caso Plus Ultra. "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal", ha señalado. Una decisión que no ha frenado las preguntas del Partido Popular. Los populares han insistido en conocer el papel que desempeñó en la oficina del expresidente y le han preguntado por la documentación que manejaba, los contactos políticos y las joyas halladas en una caja fuerte. (Fuente: Europa Press y Senado)