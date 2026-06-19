El sector de la abogacía reflexiona sobre la situación actual y el futuro del turno de oficio

Madrid, 19 de junio de 2026. Salamanca ha acogido las IX Jornadas de Justicia Gratuita organizadas por la Abogacía Española. Un encuentro en el que se ha presentado los resultados del "Observatorio de Justicia gratuita". Bajo el lema "Sin defensa no hay justicia", las jornadas han reunido a instituciones y profesionales del turno de oficio para debatir sobre los retos actuales a los que se enfrenta la justicia gratuita. Este encuentro reafirma el compromiso de la Abogacía Española por reforzar la asistencia jurídica gratuita y avanzar hacia un sistema capaz de adaptarse a las nuevas necesidades sociales.