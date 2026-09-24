Seguridad privada de Metro Bilbao no ve respuesta a sus demandas y no descarta más protestas

Bilbao, 24 de septiembre de 2026. Los representantes sindicales de los vigilantes de seguridad privada de Metro Bilbao, CCOO Y USO, que han serie de movilizaciones en defensa de sus demandas, no ven "respuesta" en sus demandas y reivindicaciones, por lo que no descarta "endurecer la presión" y llevar a cabo paro parciales de una o dos horas sin vigilancia en las estaciones del suburbano o una "huelga". Los vigilantes de seguridad, que iniciaron su calendario de movilizaciones el pasado jueves 17 de septiembre, se han concentrado de nuevo este jueves a las 11.30 horas frente a las oficinas de Metro Bilbao en la capital vizcaína y volverán a hacerlo el próximo día 29 en el mismo lugar y a la misma hora.