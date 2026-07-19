"Seguro que dará algún gol", los vecinos de Lamine Yamal lo animan desde su barrio Rocafonda.

Barcelona, 19 de julio de 2026. Expectación entre los vecinos de Rocafonda, en Mataró, ante la actuación de esta noche de la selección española frente a Argentina, especialmente la de su vecino Lamine Yamal, que ya es todo un referente para los más niños y niñas del barrio. Pese a que creen que será un partido complicado, vecinos como los pequeños Biel y Amadu, su padre Keba, u otros como Marc, Yassin, Antonio o Mari Luz, creen que la victoria de la Roja es posible y esperan que Lamine llegue a marcar algún gol, que se celebrará con especial fuerza en el Parc Central, donde el ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante para seguir el partido. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.