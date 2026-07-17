SEID Lab invertirá 8 millones en duplicar la producción de terapias hormonales para la mujer

Barcelona, 17 de julio de 2026. La compañía farmacéutica especializada en salud y bienestar de la mujer, SEID Lab, invertirá 8 millones de euros destinados a ampliar y modernizar su planta de producción de Lliçà de Vall. El proyecto, que forma parte de su plan estratégico 2025-2030, permitirá duplicar la capacidad de producción de terapias hormonales para la mujer y responder así al aumento de la demanda nacional e internacional. El anuncio se ha realizado durante una visita institucional a la planta. El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el alcalde de Lliçà de Vall, Xavier Castillejo, han destacado la importancia de esta inversión para el crecimiento del tejido productivo del municipio. Durante el recorrido, las autoridades han mantenido un encuentro con el grupo de empleados más jóvenes. La compañía cuenta actualmente con un equipo de 124 profesionales y prevé seguir incrementando su plantilla en los próximos años. Las obras de modernización y ampliación de la capacidad industrial ya se iniciaron durante el mes de junio, tras una fase inicial centrada en reforzar la infraestructura energética de la planta.