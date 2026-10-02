Servicio de achique de agua en viviendas por las lluvias en Almassora (Castellón)

Almassora (Castellón), 2 de octubre de 2026. Trabajos del Consorcio de Bomberos de Castellón en relación con el episodio de lluvias de esta madrugada. En concreto las imágenes corresponden a un servicio de achique en la localidad de Almassora, en la zona de la playa donde se actuó en la inundación de una calle que afectaba a diversas viviendas. Hasta el momento, en toda la provincia, los bomberos solo han tenido que realizar ocho servicios por lluvias: seis servicios por achique de agua (uno en Santa Magdalena de Pulpis, cuatro en Oropesa y uno en Almassora), así como un saneamiento de fachada en Alcalà de Xivert y el rescate de un conductor con un vehículo atascado en un badén inundado en Peñíscola. (Fuente: Imágenes Cedidas)