Publicado 03/06/2026 14:11:20 +02:00CET

Sevilla renueva su cita con el Corpus este jueves con novedades en los exornos y el recorrido

Sevilla, 3 de junio de 2026. Sevilla se prepara este jueves, 4 de junio, para vivir una de sus citas más importantes y esperadas del año: la procesión del Corpus Christi, en una jornada declarada fiesta local, y para la que se engalana con 14 imponentes altares, seis balcones y 21 escaparates durante el recorrido del cortejo, profusamente exornados desde las vísperas --este año, con 41 propuestas presentadas al concurso municipal-- ofreciendo así una estampa singular de la ciudad, enriqueciendo el ambiente festivo y contribuyendo a que perdure una tradición de siglos de historia.