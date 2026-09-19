Shakira convierte Madrid en una pista de baile latino en el estreno de su residencia

Madrid, 19 de septiembre de 2026. La artista colombiana Shakira ha inaugurado este viernes, en el recinto Iberdrola Music, su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, el tour latino más taquillero de la historia según el Guinness y las cifras oficiales. El multitudinario evento ha congregado a miles de seguidores que han transformado el distrito de Villaverde en la capital emocional del pop latino, introduciendo por primera vez en España el concepto internacional de residencia artística, la mayor de un artista en la historia de Europa. (Fuente: Europa Press / Live Nation)