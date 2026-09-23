Siete pares de zapatos para contar 7 historias de trata: "Existe muy cerca de nosotros"

Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2026. Siete pares de zapatos de mujer sobre el suelo que nos cuentan siete historias de víctimas de trata y explotación sexual, una lacra que pocas veces se ve pero que está "muy cerca" en un país como España que es el primero en Europa en consumo de prostitución. "Es una lacra que muchas veces es invisible, que parece que no la hay, pero que existe, y existe muy cerca de nosotros", ha explicado Javier Otero, miembro de la junta directiva de la ONG Fiet, que este miércoles ha montado un punto informativo en la Plaza Roja de Santiago coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas.