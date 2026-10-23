Simeone: "Estoy absolutamente agradecido a Giménez, me ayudó y me contuvo dentro del vestuario"

Madrid, 23 de octubre de 2026. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el RC Deportivo de A Coruña, con el que se enfrentarán este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, es un equipo "valiente" y que está "compitiendo muy bien" y que por eso toda su "energía" está puesta en este partido y no en el Clásico, además de mostrarse "absolutamente agradecido" a José María Giménez, ahora jugador de los gallegos, por su "compromiso" durante sus trece temporadas como rojiblanco. (Fuente: Atlético de Madrid)