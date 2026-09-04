Simeone: "La vida está llena de oportunidades y esta es una para que Julián ajuste situaciones"

Madrid, 4 de septiembre de 2026. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió este viernes que "la vida está llena de oportunidades y esta es una para que Julián Álvarez pueda ajustar un montón de situación", porque en el club quieren "que esté contento" y les "dé goles". "Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao. Esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros", dijo el técnico sobre el delantero argentino en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: ATM)