El Sindicat de Llogateres anuncia una protesta este lunes por la visita de Sánchez a Barcelona

Barcelona, 27 de septiembre de 2026. El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciado una concentración para reclamar la renovación automática de los contratos de alquiler este lunes a las 19.00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios este domingo, Aragonès ha explicado que el decreto de vivienda que se ultima para el Consejo de Ministros de este martes debe incluir la renovación automática de los contratos, además de otras medidas que contemplen paralizar desahucios en situaciones de vulnerabilidad. "Estas 48 horas que quedan son clave. Hacemos un llamamiento a todos los catalanes que estén hartos de esta situación a decirle a la cara, a dejar claro que no aceptaremos una farsa", ha dicho en referencia al presidente del Ejecutivo. Aragonès ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración del lunes y así "dejar claro" al PSOE y a Sumar que cualquier decreto que se pueda aprobar el martes que no incluya estas medidas propuestas por los sindicatos será una farsa.