Los sindicatos convocan movilizaciones para frenar los desahucios de Burjassot y Barcelona

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Una semana después del desahucio de Maricarmen Abascal, quien finalmente podrá regresar a su vivienda tras un acuerdo con la empresa Urbagestión, continúan sucediéndose las movilizaciones por toda España para protestar por la situación de la vivienda y reclamar la aprobación por el Congreso de un decreto que incluya todas las reivindicaciones de los manifestantes. En la mañana de este miércoles, dos movilizaciones han tenido lugar para tratar de detener sendos desahucios en Burjassot (Valencia) y en el barrio de La Bordeta en Barcelona.