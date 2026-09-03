Sindicatos educativos mantienen la huelga del primer día de curso tras la reunión con Niubó

Barcelona, 3 de septiembre de 2026. Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical y COS han afirmado este jueves que se mantiene la huelga docente para el 8 de septiembre, primer día de curso, y han pedido a la Conselleria de Educación de la Generalitat que reabra las negociaciones para mejoras del sector educativo. Por su parte, la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha pedido este jueves "un paréntesis" a los sindicatos impulsores de la huelga del 8 de septiembre, el primer día de curso, y desconvocar el paro para esa jornada.