El socio de Zapatero le sitúa como mediador en el rescate de Plus Ultra sin detallar gestiones

Madrid, 21 de julio de 2026. El empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha situado al exlíder socialista como mediador en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a Plus Ultra durante la pandemia. Así lo ha declarado como investigado ante la Audiencia Nacional donde según fuentes jurídicas, el empresario ha asegurado que desconocía qué gestiones hizo Zapatero o con quién habló para lograr esa ayuda. (Fuente: Europa Press, Senado, PSOE)