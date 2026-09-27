Socióloga afirma que la crisis de vivienda genera consecuencias profundas en la cohesión social

Madrid, 27 de septiembre de 2026. Cientos de manifestantes han despertado este sábado en la Puerta del Sol de la ciudad de Madrid después de la primera noche de acampada en protesta por la Vivienda tras la gran movilización que reunió a alrededor de 25.000 personas --según fuentes de la Delegación del Gobierno--, que inició y desembocó en esta misma plaza, donde por la noche ya estaban instaladas las primeras tiendas de campaña. En declaraciones a Europa Press Televisión, la socióloga Alejandra Nuño ha alertado sobre la gravedad de la crisis de vivienda en España, señalando que "llevamos mucho tiempo reivindicando una sociedad que no tiene viabilidad vital" y que la vivienda representa mucho más que un activo económico, ya que "representa arraigo, proyectos de vida y familia".